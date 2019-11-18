Посольство США в Израиле предупредило об угрозе атак на американцев после заявления Помпео

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 ноября. /ТАСС/. Посольство США в Израиле призвало американских граждан к осторожности из-за угрозы атак против американцев в Иерусалиме, на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа после заявления госсекретаря Майкла Помпео о том, что Вашингтон более не считает израильские поселения на палестинских территориях нарушающими международное право. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте американской дипмиссии в еврейском государстве.

"Посольство США советует американским гражданам в ходе поездки или при планировании поездок в Иерусалим, на Западный берег реки Иордан и в сектор Газа сохранять высокий уровень бдительности и предпринимать соответствующие меры по повышению степени осведомленности о ситуации в области безопасности в свете текущей обстановки. Отдельные лица и группы, выступающие против недавнего заявления госсекретаря, могут пытаться атаковать американские государственные учреждения, частные интересы США и граждан США", - сказано в документе. Среди "потенциальных целей" в американской дипмиссии перечислили "публичные мероприятия, включая демонстрации и праздничные собрания; гостиницы, клубы и рестораны, популярные у граждан США; места поклонения; школы; торговые центры и рынки; туристическую инфраструктуру; общественный транспорт и аэропорты". В заявлении посольства также говорится, что "правительство США запрещает американским государственным служащим поездки на всю территорию Западного берега реки Иордан, включая Иерихон и Вифлеем, а также в Старый город Иерусалима, его ближайшие окрестности и к его воротам".

18 ноября Помпео сообщил на брифинге для журналистов, что администрация Трампа "пересматривает подход администрации Барка Обамы по израильским поселениям". "Строительство израильских гражданских поселений на Западном берегу реки Иордан не является нарушающим международное право", - заявил госсекретарь.

Принятая в декабре 2016 года резолюция СБ ООН 2334 подтверждает, что строительство Израилем поселений на территории Западного берега Иордана "не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права". Израиль тогда же отказался выполнять положения этого документа. За полвека, прошедшие со времени получения еврейским государством контроля над Западным берегом реки Иордан, Израиль построил там порядка 120 поселений, где проживают около 600 тыс. человек. Поселенческая деятельность считается одним из основных препятствий на пути возобновления мирного процесса с палестинцами.