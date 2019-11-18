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Премьер Чехии считает необходимым достичь нормализации отношений России и Украины

При этом Андрей Бабиш подчеркнул, что Чехия разделяет общую позицию государств - членов Евросоюза по поводу санкций, введенных против России

ПРАГА, 19 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш надеется, что предстоящая 9 декабря текущего года встреча лидеров РФ, Франции, ФРГ и Украины принесет прогресс в процессе нормализации российско-украинских отношений.

"Предстоящая 9 декабря встреча лидеров Украины, Франции, Германии и России может иметь принципиальное значение, - заявил Бабиш журналистам в понедельник вечером перед отбытием с визитом в Киев. - Для всей Европы было бы очень важно, чтобы эти переговоры завершились какими-то конкретными результатами, помогли найти политическое решение [ситуации на востоке Украины] и нормализовать отношения между Украиной и Россией".

Бабиш также подчеркнул, что Чехия разделяет общую позицию государств - членов Евросоюза по поводу санкций, введенных против России.

9 декабря в Париже пройдет саммит в нормандском формате. Первая встреча в нормандском формате прошла 6 июня 2014 года, последняя - 19 октября 2016 года. Перерыв между встречами затянулся из-за того, что Киев не выполнял договоренности, достигнутые в ходе предыдущих саммитов.

Визит Зеленского в Чехию

Бабиш намерен пригласить президента Украины Владимира Зеленского и главу кабмина Алексея Гончарука посетить с визитом Чехию. 

"Передам приглашение [Зеленскому и Гончаруку] посетить Чехию, - отметил он. - В Праге они могли бы встретиться, в частности, с руководителями стран Вишеградской группы, в которой ныне председательствует Чехия".

Укрепление чешско-украинских торгово-экономических отношений является главной целью визита Бабиша на Украину. Его сопровождает министр промышленности и торговли республики Карел Гавличек, а также представительная делегация национальных деловых кругов.

Бабиш проведет в Киеве переговоры со своим коллегой Гончаруком и будет принять президентом Украины Владимиром Зеленским. Запланирована также его встреча с руководителями Верховной рады. Он примет участие в чешско-украинском бизнес-форуме.

Теги
УкраинаЧехияРоссияБабиш, АндрейЗеленский, Владимир АлександровичГончарук, Алексей Валерьевич
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