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Акции протеста во Франции

Макрон осудил молчание "желтых жилетов" в отношении проявления насилия во время их акций

При этом президент Франции похвалил проявление братства между участниками движения "желтых жилетов", которые выходили на протесты на кольцевые перекрестки в стране

ПАРИЖ, 19 ноября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил молчание "желтых жилетов" в отношении проявление насилия со стороны радикалов, которые выходят с ними на протесты. Такое заявление он сделал во время вручения государственной награды бывшему лидеру Французской коммунистической партии (1994-2003) Роберу Ю.

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"Когда во имя идеалов на улице разыгрывается насилие, а множество голосов замолкает, они становятся соучастниками, эти множество голосов позволяют спутать идеалы с нигилизмом насилия", - приводит его слова телеканал BFM.

Макрон похвалил проявление братства между участниками движения "желтых жилетов", которые выходили на протесты на кольцевые перекрестки в стране. "Французы, встречаясь на круговых развязках, нашли тепло связей, братства, взаимопомощи", - пояснил он.

В минувшие выходные движение отметило год своего возникновения. Манифестация "желтых жилетов" в Париже вновь переросла в погромы в районе площади Италии.

17 ноября 2018 года, состоялась первая крупномасштабная акция сторонников движения. Тогда число участников протестов по всей Франции составило 282 тыс. человек. Первоначально акции "желтых жилетов" проходили в знак протеста против повышения цен на автомобильное топливо. Теперь участники общественной кампании выдвигают не только социально-экономические, но и политические требования.

Теги
ФранцияМакрон, ЭмманюэльАкции протеста во Франции
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