Помпео: США пересмотрели позицию прошлых администраций по поселениям на Западном берегу

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. США пересмотрели подход предыдущих администраций в пользу признания соответствующих международному праву израильских поселений на Западном берегу реки Иордан. Об этом заявил в понедельник на брифинге для журналистов госсекретарь Майкл Помпео.

"Администрация президента Дональда Трампа пересматривает подход администрации Барка Обамы по израильским поселениям. Официальные заявления США касательно поселенческой деятельности на Западном берегу в течение десятилетий были непоследовательными, - сказал он. - В 1979 году администрация Джимми Картера категорически заключила, что израильские поселения противоречат международному праву. Кроме того, в 1981 президент Рональд Рейган выразил несогласие с этим выводом и заявил, что не считает поселения изначально незаконными".

"В декабре 2016 года госсекретарь США Джон Керри изменил осторожный двухпартийный подход, публично подчеркнув предполагаемую незаконность поселений, - отметил Помпео. - После тщательного изучения всех сторон нынешняя администрация решила согласиться с президентом Рейганом. Строительство израильских гражданских поселений на Западном берегу реки Иордан не является нарушающим международное право".

Глава внешнеполитического ведомства утверждал, что заявления об обратном не сработали и не способствовали достижению мира. "Другой путь не сработал, и этому есть доказательства", - сказал он.

Госсекретарю был задан вопрос, означает ли данный шаг намерение США отказаться от двухгосударственного решения урегулирования палестино-израильского конфликта и как теперь усадить палестинцев за стол переговоры. По его словам, сегодняшнее решение обеспечит "большее пространство для Израиля и Палестины, чтобы они вместе пришли к политическому решению этой насущной проблемы". "Мы увеличили шансы на успех. Я верю, что мы сможем продвинуться в этом вопросе, [длящемся] ужасно долго", - сказал Помпео.

Кроме того, он отметил, что вопросы "окончательного статуса, определения границ" не будут урегулированы, пока стороны не найдут решение.

В декабре 2016 года СБ ООН принял резолюцию 2334 с требованием прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. Израильская сторона тогда же заявила, что не будет выполнять положения этого документа.