Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Палестино-израильский конфликт

Помпео: США пересмотрели позицию прошлых администраций по поселениям на Западном берегу

Госсекретарь США отметил, что официальные заявления американских властей касательно поселенческой деятельности Израиля в течение десятилетий были непоследовательными

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. США пересмотрели подход предыдущих администраций в пользу признания соответствующих международному праву израильских поселений на Западном берегу реки Иордан. Об этом заявил в понедельник на брифинге для журналистов госсекретарь Майкл Помпео.

"Администрация президента Дональда Трампа пересматривает подход администрации Барка Обамы по израильским поселениям. Официальные заявления США касательно поселенческой деятельности на Западном берегу в течение десятилетий были непоследовательными, - сказал он. - В 1979 году администрация Джимми Картера категорически заключила, что израильские поселения противоречат международному праву. Кроме того, в 1981 президент Рональд Рейган выразил несогласие с этим выводом и заявил, что не считает поселения изначально незаконными".

"В декабре 2016 года госсекретарь США Джон Керри изменил осторожный двухпартийный подход, публично подчеркнув предполагаемую незаконность поселений, - отметил Помпео. - После тщательного изучения всех сторон нынешняя администрация решила согласиться с президентом Рейганом. Строительство израильских гражданских поселений на Западном берегу реки Иордан не является нарушающим международное право".

Глава внешнеполитического ведомства утверждал, что заявления об обратном не сработали и не способствовали достижению мира. "Другой путь не сработал, и этому есть доказательства", - сказал он.

Госсекретарю был задан вопрос, означает ли данный шаг намерение США отказаться от двухгосударственного решения урегулирования палестино-израильского конфликта и как теперь усадить палестинцев за стол переговоры. По его словам, сегодняшнее решение обеспечит "большее пространство для Израиля и Палестины, чтобы они вместе пришли к политическому решению этой насущной проблемы". "Мы увеличили шансы на успех. Я верю, что мы сможем продвинуться в этом вопросе, [длящемся] ужасно долго", - сказал Помпео.

Кроме того, он отметил, что вопросы "окончательного статуса, определения границ" не будут урегулированы, пока стороны не найдут решение.

В декабре 2016 года СБ ООН принял резолюцию 2334 с требованием прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. Израильская сторона тогда же заявила, что не будет выполнять положения этого документа.

Теги
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
Реклама на ТАСС
Ситуация на Корейском полуострове
Пхеньян заявил о невозможности переговоров с США при сохранении враждебности к КНДР
Северокорейские власти отметили, что им некуда спешить и они не будут садиться за стол переговоров с Вашингтоном, прибегающим к уловкам
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС