Нетаньяху провел телефонные переговоры с Трампом после решения США по еврейским поселениям

ТАСС, 19 ноября. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом, лично выразив ему признательность за решение администрации США об отказе от признания незаконности израильских поселений на Западном берегу реки Иордан. Об этом глава правительства сообщил во вторник на своей странице в Twitter.

Ранее Нетаньяху в распространенном заявлении поблагодарил Трампа, госсекретаря США Майкла Помпео и американскую администрацию за решение по израильским поселениям, однако о телефонных переговорах между премьером и главой Белого дома не сообщалось.

"Я поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом и сказал ему, что он исправил историческую несправедливость, - отметил Нетаньяху. - Кому-то нужно было сказать простую правду, и президент Трамп поступил так же, как он сделал это с признанием Голанских высот и переносом посольства США в Иерусалим".

"Я сказал президенту Трампу, что мы (евреи - прим. ТАСС) не на чужой земле, - подчеркнул премьер-министр. - Это наша родина уже более 3 тыс. лет". При этом Нетаньяху подчеркнул, что шаг США "не мешает переговорам" с палестинской стороной. "Напротив, это способствует миру, потому что невозможно построить истинный мир, основываясь на лжи", - добавил глава правительства еврейского государства.

В понедельник госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон больше не считает, что израильские поселения на Западном берегу реки Иордан нарушают международное право. В Израиле приветствовали данное решение. Представители палестинской стороны заявили, что администрация США не уполномочена отменять международные резолюции, касающиеся еврейских поселений.

В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием прекратить поселенческую деятельность Израиля на оккупированных палестинских территориях. Израильская сторона тогда же заявила, что не будет выполнять положения этого документа.