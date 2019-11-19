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Спор вокруг Курил

В Японии заявили, что будут добиваться решения территориального вопроса с Россией

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга также положительно оценил результаты, достигнутые двумя сторонами за последние годы

ТОКИО, 19 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии продолжит плотные переговоры с российской стороной, направленные на решение территориального вопроса и заключение мирного договора. Об этом во вторник на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

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"Правительство [Японии] продолжит плотные переговоры [с Россией] на основе нашей базовой позиции - решение территориальной проблемы и последующее заключение мирного договора", - подчеркнул он.

Суга также положительно оценил результаты, достигнутые двумя сторонами за последние годы. "Третий год подряд растет товарооборот между странами, начали осуществляться пилотные проекты на четырех северных островах (так в Японии называют южные Курильские острова - прим. ТАСС). Появляются конкретные результаты", - отметил он.

Москва и Токио много десятилетий продолжают консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. Токио зачастую выражает протесты в связи с деятельностью России в южной части Курил, которые Москва последовательно отвергает. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

Теги
ЯпонияРоссияСпор вокруг Курил
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