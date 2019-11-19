Замгоссекретаря США рассказал, что решение о заморозке помощи Украине исходило от Трампа

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Решение о заморозке финансовой и военной помощи Украине исходило непосредственно от президента США Дональда Трампа, который дал соответствующее распоряжение административно-бюджетному управлению Белого дома. Это утверждал на закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл. Стенограмма была обнародована в понедельник.

Само заседание состоялось в начале ноября. Дипломат давал показания членам трех комитетов нижней палаты американского законодательного органа: комитета по иностранным делам, спецкомитета по разведке и комитета по надзору и правительственной реформе. Слушания проходили в рамках процедуры импичмента президента США.

По словам Хейла, 23 июля состоялась встреча на уровне заместителей глав всех ключевых американских ведомств, занимающихся внешней политикой. "На заседании этой малой группы [Чарльз] Капперман (заместитель помощника президента по национальной безопасности, председательствовавший на встрече - прим. ТАСС) спросил у представителей каждого ведомства, начиная с меня, какова наша позиция по этому вопросу (о заморозке помощи Украине - прим. ТАСС), и я решительно выступил в поддержку возобновления помощи, и то же самое сделали представители всех других ведомств за исключением административно-бюджетного управления Белого дома", - рассказал замгоссекретаря.

"Административно-бюджетное управление, когда их спросили, сообщило, что они получили указание от президента и исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Мика Малвэни заморозить помощь", - подчеркнул Хейл. По словам дипломата, после этого он написал записку госсекретарю Майклу Помпео, в которой объяснил ему, что административно-бюджетное управление, учитывая все вышесказанное, не изменит свою позицию и "вопрос следует решать, - если он хочет его решать, - непосредственно с президентом".

Скандал вокруг Украины

В США ранее разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении главы вашингтонской администрации. Как утверждают политические оппоненты президента, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена - Хантера - в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Джозеф Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в попытке переизбраться на второй срок.