Министры обороны АСЕАН предупредили о новых угрозах для безопасности в регионе

БАНГКОК, 19 ноября. /ТАСС/. Представители министерств обороны стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и их восемь партнеров по диалогу предупредили о росте вызовов и угроз для безопасности в регионе. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам встречи глав оборонных ведомств блока в таиландской столице.

АСЕАН признает, что "угрозы и вызовы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) являются трансграничными, их частота и серьезность возрастают". "Усиление региональной интеграции и способность к взаимодействию, а также технологический прогресс влияют на нетрадиционные угрозы безопасности и увеличивают их сложность и непредсказуемость", - подчеркнули в ассоциации. В этой связи они призвали страны региона "наладить практическое сотрудничество для поиска устойчивых способов предотвращения и устранения общих угроз безопасности".

В совместном заявлении главы оборонных ведомств блока подтвердили свою "приверженность поддержанию мира и стабильности в АТР путем тесного сотрудничества в решении общих проблем безопасности". "Мы признаем, что присоединение к международному праву способствует безопасному и профессиональному военному взаимодействию, предотвращает вооруженные конфликты и обеспечивает в договорах и конвенциях механизмы мирного разрешения споров", - подчеркивается в документе.

По словам официального представителя Минобороны Таиланда Конгчипа Тантраваника, несколько стран выразили озабоченность конфликтами между основными державами, а также такими региональными вызовами, как терроризм и ядерные угрозы, пишет во вторник газета Bangkok Post. Спор о Южно-Китайском море (ЮКМ) между Китаем и некоторыми странами - членами АСЕАН также широко обсуждался во время совещания, и был достигнут консенсус в отношении необходимости тесно сотрудничать в решении проблемы. Один из делегатов говоря о ЮКМ, рассказал агентству Кyodo, что представители Китая заявили о "вере в оборонную дипломатию", а не в войну.

США подтвердили свою позицию, которую они обозначили в отношении КНР, когда встретились с участниками АСЕАН, даже несмотря на то, что они заявили о своей "100-процентной приверженности свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону". Глава Пентагона Марк Эспер и министр обороны Китая Вэй Фэнхэ провели в понедельник двустороннюю встречу, на которой последний призвал Соединенные Штаты прекратить демонстрировать силу в Южно-Китайском море, не провоцировать и перестать наращивать напряженность.

В АСЕАН входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины. Партнерами по диалогу являются Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, Россия, США и Япония.