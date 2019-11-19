Большинство протестующих покинули здание Политехнического университета в Гонконге

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 19 ноября. /ТАСС/. Свыше 600 протестующих студентов за последние сутки покинули кампус захваченного ими Политехнического университета Гонконга, там сейчас остаются около 100 радикальных участников беспорядков. Об этом сообщила во вторник глава местной администрации Кэрри Лам, призвавшая их как можно скорее сложить оружие и сдаться для мирного разрешения кризиса.

Она сообщила, что среди задержанных бунтовщиков оказались около 200 несовершеннолетних учащихся в возрасте до 18 лет. Из гуманных соображений им разрешили вернуться домой, оставив свои данные, в то время как остальные 400 радикалов были арестованы по подозрению в участии в массовых беспорядках.

Противостояние у Политеха началось в воскресенье вечером, когда сотни студентов устроили там беспорядки и поджоги, стали кидать в стражей порядка кирпичи и бутылки с зажигательной смесью, обстреливали их из самодельных катапульт и луков. Учащиеся затем забаррикадировались на территории кампуса. Они использовали взрывоопасные химикаты, украденные в лабораториях, для изготовления самодельных бомб. Стражи порядка оцепили периметр вуза и прилегающие улицы, однако не стали прибегать к штурму.

Отдельные студенты ночью предпринимали попытки выбраться с территории. Некоторым это удалось, другие были пойманы, третьи сами сдались. Кэрри Лам сообщила, что достигла договоренности с новым комиссаром полиции Крисом Таном о необходимости мирного разрешения кризиса. Для диалога с бунтующими учащимися были допущены педагоги, общественные и религиозные деятели.

"Мы будем использовать любые средства, чтобы продолжать убеждать и решить вопрос с оставшимися протестующими. Им надо покинуть кампус как можно быстрее, чтобы вся эта операция могла быть завершена мирным путем и заложила основу для последующей работы полиции по прекращению насилия", - сказала глава исполнительной власти.

В начале лета в Гонконге начались массовые акции протеста против намерения властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв законопроекта, сторонники оппозиции из числа студенческой молодежи выражают готовность продолжать антиправительственные выступления. Они сопровождаются насилием, блокированием дорог, поджогами и актами вандализма. За пять месяцев беспорядков были задержаны свыше 4,5 тыс. правонарушителей.