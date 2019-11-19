Reuters: трех главарей талибов доставили в Катар для обмена на заложников

ТАСС, 19 ноября. Трое главарей радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), которых власти Афганистана намереваются обменять на иностранных заложников, доставлены в Катар, где, как ожидается, состоится передача. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на источники из числа талибов.

По их данным, двое иностранных граждан, удерживаемых "Талибаном", будут освобождены уже в течение дня. Речь идет о двух профессорах - американце и австралийце, которые были захвачены боевиками в августе 2016 года из Американского университета в Кабуле.

На прошлой неделе президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что из тюрьмы были выпущены главари связанной с "Талибаном" экстремистской организации "Сеть Хаккани" Хаджи Мали Хан, Хафиз Рашид и Анас Хаккани. Условием их освобождения стала дальнейшая передача властям двух иностранных граждан, удерживаемых боевиками.

Однако впоследствии телеканал TOLO News сообщил, что предполагаемый обмен не удался. По его данным, боевики так и не были переданы сторонникам движения "Талибан". Их возвратили в тюрьму, расположенную в афганском городе Баграм.