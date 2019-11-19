Вашингтон и Сеул не договорились о стоимости содержания войск США в Южной Корее

СЕУЛ, 19 ноября. /ТАСС/. Представители Республики Корея и США не смогли достичь прогресса на третьем раунде переговоров о распределении оборонных расходов, в том числе на содержание американских войск в азиатской стране. Об этом говорится в пресс-релизе МИД, опубликованном во вторник по итогам двухдневного диалога в Сеуле.

"Американская сторона настаивает на внесении нового пункта в соглашение о распределении военных расходов, который будет отражать резкое увеличение доли Южной Кореи. Сеул же говорит о том, что этот рост должен быть обоснованным и приемлемым в рамках уже существующих соглашений", - говорится в сообщении.

"Как бы то ни было, южнокорейская сторона намерена сделать все от нее зависящее с тем, чтобы ее финансовый вклад в укрепление военного союза с США был разумным и справедливым", - отмечает министерство.

В прошлом году американская сторона заявила о необходимости значительного увеличения расходов Южной Кореи, поскольку содержание там 28-тысячного воинского контингента обходится Вашингтону примерно в $5 млрд в год. Расходы Сеула на содержание контингента США в 2019 году были повышены на 8,2%, до 1,04 трлн вон ($915 млн).

7 ноября телеканал YTN со ссылкой на главу парламентского комитета по объединению Республики Корея Юн Сан Хёна сообщил, что Вашингтон потребовал от Сеула повысить долю взносов Южной Кореи на совместную оборону почти в пять раз - до $4,7 млрд.

Войска Соединенных Штатов находятся в Южной Корее со времен Корейской войны (1950-1953). Условия их пребывания регулируются подписанным 26 января 1950 года двумя странами соглашением о помощи во взаимной обороне.