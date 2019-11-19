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В Казахстане прокомментировали предложение Назарбаева о встрече Путина и Зеленского

Советник первого президента Казахстана Адиль Турсунов подчеркнул, что у лидеров России и Украины есть целый ряд вопросов, которые не связаны с тематикой "нормандского формата"

НУР-СУЛТАН, 19 ноября. /ТАСС/. Советник первого президента Казахстана Адиль Турсунов заявил, что инициатива Нурсултана Назарбаева о встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не ставила цели заменить "нормандский формат". Слова Турсунова во вторник приводит информационное агентство Казинформ.

"Нурсултан Назарбаев <...> поддержал наметившееся продвижение вовлеченных сторон в рамках "нормандского формата". То есть здесь нет никакой речи о том, что встречу в данном четырехстороннем формате следует заменить на переговоры тет-а-тет или провести последнюю раньше первой. Другими словами, "нормандский формат", минская площадка и прямые российско-украинские переговоры не исключают друг друга и могут служить взаимодополняющими компонентами общего процесса", - сказал Турсунов.

Он отметил, что Назарбаев предложил Казахстан в качестве нейтральной площадки для возможных переговоров глав России и Украины. При этом первый президент Казахстана неоднократно высказывался в том плане, что для казахстанской стороны абсолютно не принципиально в какой столице могут состояться такие переговоры.

"Как мы видим, инициативу Нурсултана Назарбаева об отдельной личной встрече президентов России и Украины поддерживают многие мировые политики и эксперты. Одним из главных аргументов в ее пользу выступает как минимум тот факт, что в российско-украинской повестке есть целый ряд важных вопросов, которые не входят в основную тематику "нормандского формата" и могут быть решены в ходе прямого диалога Москвы и Киева", - уточнил советник первого президента Казахстана. По его словам, предложение Назарбаева "следует рассматривать в общем русле его успешной многолетней и многоплановой миротворческой политики, в данном случае - на украинском направлении".

12 ноября Назарбаев заявил на пятом ежегодном политическом форуме "Астана Клуб", что предложил организовать встречу между президентами России и Украины. В свою очередь в Кремле подчеркнули, что говорить о возможности двусторонней встречи Путина и Зеленского рано и сейчас сделан акцент на подготовке к саммиту в "нормандском формате" (Россия, Украина, Франция и Германия).

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаКазахстанРоссияНазарбаев, Нурсултан АбишевичЗеленский, Владимир Александрович
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