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В Минске заявили, что готовы к критике ОБСЕ, но не станут по указке менять законы

В МИД Белоруссии также отметили, что миссии ОБСЕ не удалось полностью отойти от политизированных оценок и выводов относительно выборов в стране

МИНСК, 19 ноября. /ТАСС/. Минск готов к конструктивной критике ОБСЕ, но не примет "безосновательное шельмование", кроме того, избирательные процедуры не будут совершенствоваться по чьей-то указке. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза о международных оценках прошедших в республике парламентских выборов, опубликованном на сайте ведомства во вторник.

"Мы неоднократно говорили нашим западным партнерам, что готовы к конструктивной критике, но никогда не примем безосновательное и тотальное шельмование, а наши избирательные процедуры и законодательство если и будут совершенствоваться, то не по чьей-то указке, а по запросам нашего общества и эволюционным путем. Мы проводим выборы для своей страны и народа, а не в угоду внешним силам", - отмечается в комментарии.

Кроме того, дипломат подчеркнул, что Белоруссия готова к дальнейшему развитию конструктивного взаимодействия в сферах взаимного интереса со всеми международными партнерами. "Только диалог и сотрудничество, а не давление, шантаж и санкции позволят двигаться вперед по вопросам, которые отвечают интересам как самой Беларуси, так и наших партнеров, - подчеркнул Анатолий Глаз.

Минск также считает, что миссии ОБСЕ не удалось полностью отойти от политизированных оценок и выводов относительно выборов в Белоруссии. "Сожалеем, что миссии ОБСЕ, как и в прежние годы, не удалось полностью отойти от политизированных оценок и выводов. Считаем также, что личная ангажированность и субъективный подход не должны лежать в основе выводов и оценок международных наблюдателей", - указал он.

Анатолий Глаз отметил, что белорусская сторона ознакомилась с заявлениями международных наблюдательных миссий по итогам прошедших парламентских выборов в Белоруссии, принято также к сведению заявление Европейской службы внешних действий по этому вопросу. "В этой связи хотели бы напомнить, что не существует идеальных избирательных систем и при желании можно найти изъяны в любом избирательном процессе в любой стране на пространстве ОБСЕ", - отметил дипломат.

Кроме того, он указал на то, что Белоруссия проявила максимальную транспарентность и пригласила на прошедшие выборы рекордное число международных наблюдателей. "По оценкам многих из них, избирательная кампания прошла спокойно, организованно, открыто, гласно и на конкурентной основе, в полном соответствии с национальным законодательством и нашими международными обязательствами, что подтверждается, в частности, заявлениями миссий СНГ и ШОС", - подчеркнул пресс-секретарь.

Выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии состоялись в минувшее воскресенье во всех округах - избраны все 110 депутатов законодательного органа. Явка избирателей на выборах составила 77,22%, превысив на 3% явку парламентской кампании 2016 года. Никто из представителей оппозиции в новый состав парламента не прошел. Западные миссии (ОБСЕ, ПАСЕ, БДИПЧ ОБСЕ) выразили мнение, что парламентские выборы в республике не были прозрачными и демократичными.

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Белоруссия
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