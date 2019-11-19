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Генсек НАТО обсудит с Макроном его заявление о "смерти мозга" альянса

Евросоюз не сможет заменить Североатлантический альянс, отметил генсек Йенс Столтенберг

БРЮССЕЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудит на следующей неделе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном его высказывание о "смерти мозга" альянса, а также неспособность Евросоюза заменить организацию. Об этом он заявил во вторник на пресс-конференции в Брюсселе.

"Я на следующей неделе еду в Париж, чтобы встретиться с президентом Макроном. И я буду обсуждать с ним это (критику со стороны Макрона - прим. ТАСС), буду говорить о том, что НАТО оперативно реагирует на вызовы, - сказал он. - Евросоюз не сможет заменить НАТО. Нужно и то, и другое. Особенно после Brexit ЕС не сможет защитить Европу, потому что 80% инвестиций будут не из ЕС".

Теги
ФранцияСтолтенберг, ЙенсМакрон, Эмманюэль
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