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Столтенберг объяснил, почему военный бюджет НАТО больше российского

Генсек альянса отметил, что совокупный бюджет стран НАТО в 20 раз превышает военный бюджет России из-за высокой себестоимости оружия и затрат на личный состав

БРЮССЕЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) НАТО не менее эффективны, чем ВС РФ, однако их совокупный бюджет в 20 раз превышает военный бюджет России из-за высокой себестоимости оружия и затрат на личный состав. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопрос ТАСС.

"Военный бюджет НАТО больше, поскольку себестоимость Вооруженных сил НАТО, удельные расходы и уровень зарплаты значительно выше, речь не идет о том, что они менее эффективны", - заявил он.

Военный бюджет России в 2018 году составил 2,8 трлн рублей, что соответсвует примерно $46 млрд. Совокупный военный бюджет НАТО в 2018 году составил $930 млрд, дальнейшее расширение военных расходов станет главной темой встречи министров иностранных дел НАТО 20 ноября.

Теги
РоссияСтолтенберг, Йенс
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