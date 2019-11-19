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Кризис на Украине

Зеленский намерен обсудить сроки возвращения Донбасса на встрече "нормандской четверки"

Президент Украины также сообщил, что планирует поставить вопрос про обмен пленными

КИЕВ, 19 ноября. /ТАСС/. Украинская сторона на предстоящей встрече лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) намерена поднять вопрос о сроках возвращения под контроль Киева всей территории Донбасса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

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"Я хочу говорить о возвращении, деоккупации Донбасса с какими-то более-менее четкими сроками. Мы об этом будем говорить, я буду поднимать этот вопрос", - сказал он.

"Есть серьезные вопросы, которые связаны с безопасностью, есть гуманитарные вопросы, социальные, есть вопросы, связанные с местными выборами, о возможности которых мы должны говорить после того, как там [в Донбассе] не будет любых незаконных военных формирований", - отметил Зеленский.

Президент Украины также сообщил, что намерен поставить вопрос о сроках обмена пленными.

"Когда мы с вами говорим про освобождение наших парней или обмен пленными, <...> для нас для всех, для меня лично, для нашего правительства и для общества тоже должно быть больше конкретики. Мы хотим всех наших людей вернуть домой в их семьи к их родителям, я тоже хочу говорить, когда, - сказал он. - Если всех, то когда? Для меня ответ на слово "когда" - это конкретные сроки, в ближайшее время".

Зеленский подчеркнул, что Киев "очень серьезно готовится к этой встрече" и хотел бы достичь "реальных результатов" на этих переговорах. Президент также выразил надежду, что саммит состоится "в ближайшие недели".

Саммит "нормандской четверки", посвященный проблемам урегулирования украинского кризиса, запланирован на 9 декабря в Париже.

Теги
УкраинаЧехияКризис на УкраинеБабиш, АндрейЗеленский, Владимир Александрович
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