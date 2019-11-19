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Выход США и России из ДРСМД
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США готовы к новым соглашениям с Россией по контролю над вооружениями с участием Китая

По словам постоянного представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, Пекин располагает системами, "способными достичь каждого из нас"

БРЮССЕЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Вашингтон готов к заключению новых соглашений с Москвой по контролю над вооружениями, но только при участии в них Пекина. Об этом сообщила во вторник постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон во время телефонной пресс-конференции в Брюсселе в преддверии встречи глав МИД альянса, запланированной на 20 ноября.

"Мы определенно открыты для новых соглашений по контролю над вооружениями. После распада Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) нам надо искать новые договоры с участием Китая, который располагает системами, способными достичь каждого из нас. Мы ищем сейчас другие соглашения, которые могли бы включать Россию и Китай", - сказала она, подчеркнув, что РФ и Китай являются главными странами, которые потенциально могут угрожать безопасности членов Североатлантического альянса.

2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие ДРСМД. США свои действия объяснили отказом России выполнить американское ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Вашингтона и его союзников по НАТО, нарушают положения ДРСМД. Москва отвергала эти обвинения, заявляя, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных договором параметров, и выдвигала Вашингтону встречные претензии.

Теги
СШАРоссияКитайВыход США и России из ДРСМД
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