Турция обвинила США в попытке "узаконить преступные действия Израиля"

АНКАРА, 19 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Турции обвинило во вторник Соединенные Штаты в попытке "узаконить преступные действия Израиля" в вопросе еврейских поселений.

"Американская администрация, которая ранее стала объектом критики со стороны мировой общественности из-за позиции по оккупированному Иерусалиму и Голанским высотам, теперь утверждает, что незаконные поселения на Западном берегу построены не в нарушение международного права. Это является очередным примером безрассудных и попирающих закон попыток узаконить преступные действия Израиля", - говорится в распространенном заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

В МИД Турции также отметили, что "израильские поселения на оккупированных палестинских территориях являются основным препятствием на пути к урегулированию палестино-израильского конфликта на основе принципа "два государства для двух народов".

В понедельник госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон больше не считает, что израильские поселения на Западном берегу реки Иордан нарушают международное право. В Израиле приветствовали данное решение. Представители палестинской стороны заявили, что администрация США не уполномочена отменять международные резолюции, касающиеся еврейских поселений.

В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием прекратить поселенческую деятельность Израиля на оккупированных палестинских территориях. Израильская сторона тогда же заявила, что не будет выполнять положения этого документа.