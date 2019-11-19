Прокуратура Швеции закрыла дело Ассанжа

СТОКГОЛЬМ, 19 ноября. /ТАСС/. Шведская прокуратура решила прекратить предварительное расследование в отношении основателя организации WikiLeaks ("Викиликс") Джулиана Ассанжа. Об этом заявила во вторник журналистам ведущая дело прокурор Ева-Мари Перссон.

"Я созвала эту пресс-конференцию, чтобы сообщить о своем решении прекратить предварительное расследование по так называемому делу Ассанжа", - сказала она.

"По моему мнению, доказательная база по данному делу недостаточна и не соответствует требованиям, которые предъявляет Верховный суд, чтобы доказать вину подозреваемого, - продолжила прокурор. - Дополнительный допрос Ассанжа не изменил бы доказательную базу".

Летом прокуратура опросила семь свидетелей, двоих из них - впервые. После этого Перссон проанализировала материалы, чтобы понять, потребуется ли ей допрашивать и подозреваемого. "После завершения расследования, проведенного летом и осенью, становится очевидно, что устные доказательства в поддержку информации истца ослабли. Это потому, что прошло много времени и воспоминания блекнут", - отметила прокурор.

Принятое решение может быть обжаловано. Срок давности по данному делу истекал 20 августа 2020 года. Если бы обвинения были предъявлены до этой даты, срок давности мог быть продлен.

Между тем выдачи Ассанжа добиваются США, где ему грозит длительное тюремное заключение за хакерскую деятельность.