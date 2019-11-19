В Испании вынесли вердикт по громкому коррупционному делу с участием сторонников Соцпартии

МАДРИД, 19 ноября. /ТАСС/. Провинциальный суд Севильи вынес во вторник вердикт по одному из самых громких коррупционных дел в Испании, по которому проходили сторонники Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП). Об этом говорится в решении суда.

Всего по делу проходили более 20 человек, которые занимали различные посты в органах власти автономного сообщества Андалусия, в том числе два бывших главы правительства региона и экс-председателя ИСРП Мануэль Чавес и Хосе Антонио Гриньян. Оказавшихся на скамье подсудимых обвиняли в растрате и злоупотреблении должностными полномочиями, им грозило до 8 лет тюрьмы.

Согласно решению суда Севильи, Чавеса лишили права занимать госдолжности в течение девяти лет. Гриньян приговорен к шести годам лишения свободы. Вердикт суда может быть обжалован в Верховном суде Испании.

Проходившие по делу прямым или косвенным образом могли быть причастны к созданию системы социально-трудовой помощи, а также поддержки компаний в кризис, начиная с 2000 года и в течение около десяти лет. С помощью этого непрозрачного механизма выплат могли быть распределены сотни миллионов евро.

Мануэль Чавес являлся главой правительства Андалусии с 1990 по 2009 год. Некоторое время он также занимал министерские посты в кабинете Хосе Луиса Родригеса Сапатеро. Хосе Антонио Гриньян занимал должность лидера региона с 2009 по 2013 год.

Вердикт вынесен в момент, когда генсек ИСРП, и.о. премьера Испании Педро Санчес пытается заручиться поддержкой других партий, чтобы сформировать правительство. Занять пост премьера главе ИСРП удалось лишь летом прошлого года после того, как испанский суд вынес вердикт по громкому коррупционному делу, в которое были вовлечены сторонники консервативной Народной партии. Социалисты использовали это в качестве основания для регистрации в нижней палате парламента постановления о недоверии кабмину. В результате Конгресс депутатов отказал в доверии Мариано Рахою, а премьером автоматически стал Санчес.