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Бибилов призвал международных посредников помочь разрешить ситуацию на границе с Грузией

Снятие грузинского блокпоста снимает все проблемы по деэскалации напряженности, считает президент Южной Осетии

ЦХИНВАЛ, 19 ноября. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назвал решение проблем, связанных с напряженностью на границе с Грузией, прямой обязанностью сопредседателей Международных дискуссий по безопасности в Закавказье и призвал их помочь в деэскалации напряженности в регионе. Об этом глава республики заявил во вторник в ходе встречи с сопредседателями Женевских дискуссий в Цхинвале.

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Сопредседатели Женевских международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье от Евросоюза, ОБСЕ и ООН во вторник прибыли в Цхинвал, чтобы обсудить с югоосетинскими коллегами повестку дня предстоящего раунда дискуссий, которые пройдут в Женеве в начале декабря. В ходе встречи сопредседатели предложили югоосетинской стороне отделить вопрос с закрытием пунктов пропуска на границе Южной Осетии с Грузией и ситуацию с выставлением грузинского блокпоста, призвав открыть пропускные пункты.

"Все проблемные шаги, которые были сделаны, были сделаны со стороны Грузии, за одну ночь они зашли и поставили пост на границе. Мы обращаемся к вам с настоятельной просьбой, чтобы эта проблема была решена. Решение проблем, связанных с ситуацией на границе, это ваша прямая обязанность, а закрытие пунктов пропуска на границе полностью связано с эскалацией напряженности на границе", - заявил президент, обращаясь к сопредседателям.

Он подчеркнул, что снятие грузинского блокпоста снимает все проблемы, которые стоят на повестке по деэскалации напряженности. "Необходимо подходить к вопросу конструктивно, те проблемы, которые создаются грузинской стороной, должны решаться в Грузии, а те проблемы, которые есть в Южной Осетии, нужно решать здесь. Вы прекрасно знаете, что югоосетинская сторона ни одним своим действием или бездействием не сделала проблем нашим отношениям, проблемы создала Грузия - за одну ночь они зашли на территорию Южной Осетии и заняли высоту 903", - сказал Бибилов и призвал представителей международных организаций повлиять на Грузию в решении этих проблем.

Президент отметил важность переговорного процесса и необходимость подписания меморандума о неприменении силы. "Если бы документ был подписан своевременно, этой напряженной ситуации на границе не произошло бы", - отметил он.

Женевские дискуссии

Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят с 2008 года с участием России, Абхазии, Южной Осетии, Грузии и США при посредничестве спецпредставителей от ООН, Евросоюза и ОБСЕ. Работа традиционно ведется в двух рабочих группах - по безопасности и по гуманитарным вопросам. Следующий раунд дискуссий пройдет в Женеве в декабре.

Теги
ГрузияЮжная ОсетияБибилов, Анатолий Ильич
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