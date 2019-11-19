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Генпрокуратура Украины завела дело о нарушении тайны переписки Порошенко

Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований открыло 13 дел, в которых фигурирует Порошенко

КИЕВ, 19 ноября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) открыла уголовное дело по заявлению защиты бывшего президента страны, а ныне депутата Верховной рады Петра Порошенко о нарушении тайны его переписки и телефонных разговоров. Об этом сообщил во вторник адвокат экс-президента Игорь Головань.

"Буквально вчера мы получили подтверждение от Генеральной прокуратуры о том, что во исполнение постановления Печерского районного суда было зарегистрировано уголовное производство относительно нарушения тайны переписки и телефонных разговоров, совершенных в отношении государственного деятеля [Петра Порошенко]", - сказал он журналистам.

Во вторник бывший украинский лидер в очередной раз не явился на допрос в Главную военную прокуратуру по делу об Иловайской трагедии. Ранее генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявлял о наличии уголовных дел, по которым Порошенко может проходить как обвиняемый. По словам генпрокурора, это дела, которые "связаны со злоупотреблением властью и служебным положением".

Государственное бюро расследований (ГБР) также открыло 13 дел, в которых фигурирует Порошенко. 18 ноября ГБР сообщило о передаче в Генпрокуратуру проектов о предъявлении Порошенко обвинений, а также о привлечении его к уголовной ответственности. Документы направлены в рамках досудебного расследования уголовного дела о возможном неправомерном влиянии на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения в Высший совет правосудия в марте - мае этого года. Речь идет о правонарушениях по статьям УК Украины "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", а также "Злоупотребление властью или служебным положением". Максимальное наказание по этим статьям - лишение свободы на срок до 8 лет.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр Алексеевич
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