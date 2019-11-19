Суд ООН дал России больше года на подготовку ответа на украинский иск

ГААГА, 19 ноября. /ТАСС/. Международный суд ООН в Гааге дал России время до 8 декабря 2020 года для подготовки документов в ответ на украинский иск. Об этом сообщила во вторник пресс-служба инстанции.

Суд "установил 8 декабря в качестве крайней даты подачи контрмеморандума в деле, касающемся применения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", отметили в пресс-службе.

"Решение о дальнейших процедурных вопросах будет принято в соответствии с установленным порядком", - подчеркнули в суде.

16 января 2017 года Украина подала в Международный суд ООН иск, в котором обвинила Россию в нарушении двух международных конвенций. В ходе заседания 19 апреля 2017 года суд частично удовлетворил требование Украины по установлению обеспечительных мер в отношении РФ. Суд постановил, что по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации Россия должна воздержаться от ущемления прав крымских татар и обеспечить доступ к образованию на украинском языке в Крыму. По Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма суд заявил об отсутствии необходимости установления обеспечительных мер.

12 июня 2018 года украинская сторона представила суду меморандум с подробным изложением своей позиции. 12 сентября 2018 года Российская Федерация выступила с предварительными возражениями в отношении юрисдикции суда и приемлемости обращения Украины. Решением от 8 ноября эти возражения были отклонены.