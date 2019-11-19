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Кризис на Украине

Глава МИД Украины заявил о готовности на "разумный компромисс" на "нормандском саммите"

Встреча состоится в Париже 9 декабря

КИЕВ, 19 ноября. /ТАСС/. Украина готова принять "разумный компромисс" по итогам переговоров лидеров стран "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) в Париже 9 декабря. Об этом во вторник заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко на совместной пресс-конференции с немецким коллегой Хайко Маасом в Киеве.

"Мы едем на "нормандскую встречу" с открытыми идеями, с открытым разумом. Мы готовы воспринять компромисс и привезти домой прогресс, которого украинцы так давно хотят", - заверил Пристайко.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеПристайко, Вадим Владимирович
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