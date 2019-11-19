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Президент Афганистана заявил, что в стране покончено с ИГ

Ашраф Гани подчеркнул, что победа над группировкой является значимым достижением не только для Афганистана, но и для всего региона

ТАСС, 19 ноября. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что власти покончили с орудовавшей на территории его страны террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил во вторник афганский телеканал 1TV.

"Мы покончили с ИГ", - объявил Гани во время выступления в провинции Нангархар. По его словам, победа над ИГ "является значимым достижением не только для Афганистана, но и для всего региона". Президент поблагодарил население провинции за противодействие боевикам и поддержку правительственных сил, проводивших операции против экстремистов. Одновременно он призвал местных жителей относиться к женщинам и детям - членам семей боевиков ИГ, которые сдались властям, - "в соответствии с афганскими традициями и культурой".

В последние несколько недель на территории Нангархара, по данным представителей местных властей, сложили оружие и сдались более 800 радикалов и членов их семей. Среди них представители Пакистана, Ирана и ряда других стран.

Гани считает, что власти этих государств "должны взять на себя ответственность за будущее своих граждан, которые воевали [на территории Афганистана] на стороне ИГ".

Теги
АфганистанГани, Ашраф
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