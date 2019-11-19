Глава МИД ФРГ заявил, что Путин дал ряд обещаний Меркель по транзиту газа через Украину

КИЕВ, 19 ноября. /ТАСС/. Для Германии тема транзита газа из России через Украину является важной, в связи с этим президент России Владимир Путин дал ряд обещаний канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. С таким заявлением во вторник выступил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в ходе совместного с украинским коллегой Вадимом Пристайко брифинга в Киеве.

"Для нас это очень важная тема (о сохранении транзита газа из России через Украину - прим. ТАСС). Госпожа федеральный канцлер много месяцев назад сказала четко президенту [России Владимиру] Путину, что реализация альтернативного газового транзита через Украину и в будущем будет очень важной темой. И Путин дал ей некоторые обещания", - утверждает Маас.

По его словам, сейчас идет поиск путей для их реализации. "Мы сейчас пребываем в периоде реализации этих обещаний, чтобы этот газовый транзит был организован", - отметил он, добавив, что на этом пути "есть много проблем, которые надо решать". При этом глава внешнеполитического ведомства Германии выразил надежду на то, что "обещания" будут выполнены.

Кроме того, Маас отметил, что в целом Германия поддерживает переговоры о транзите газа через Украину, подчеркнув, что "транзит надо продолжать и после 2019 года".