Помощница Пенса подтвердила, что считает телефонный разговор Трампа с Зеленским необычным

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Одна из помощниц вице-президента США Майкла Пенса Дженнифер Уильямс во вторник подтвердила, что сочла необычным июльский телефонный разговор президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, потому что в нем, по ее мнению, затрагивались внутриполитические вопросы.

"Во время показаний, которые я давала в ходе закрытых слушаний [7 ноября], члены комитета интересовались моим мнением... относительно телефонного звонка, который состоялся 25 июля. Как я заявила тогда, я сочла телефонную беседу необычной, потому что в отличие от других президентских звонков, за которыми я наблюдала, в нем обсуждалось то, что казалось внутриполитическим вопросом", - сказала она на слушаниях в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США, проводимых в рамках процедуры импичмента.

На закрытых слушаниях в начале ноября Уильямс назвала телефонную беседу Трампа с Зеленским не только необычной, но и "неподобающей". Об этом стало известно в выходные, когда была опубликована их стенограмма. Трамп раскритиковал Уильямс за эти слова и посоветовал ей "прочитать обе расшифровки разговоров между президентами, а также посмотреть недавно сделанное Украиной заявление".

В своем вступительном слове во вторник Уильямс также заявила, что 13 мая ей стало известно, что "Трамп решил, что вице-президент не будет присутствовать на инаугурации" Зеленского, которая должна была состояться через неделю. О причинах этого решения Уильямс не сообщили.