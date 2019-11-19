Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Турция будет использовать С-400 как самостоятельные системы

По словам официального представителя турецкого лидера Ибрагима Калына, С-400 не будут интегрированы в системы НАТО

АНКАРА, 19 ноября. /ТАСС/. Турция намерена использовать приобретаемые у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 в качестве самостоятельных комплексов, которые будут обеспечивать защиту республики от возникающих угроз. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Анкаре официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын.

"С-400 не будут интегрированы в системы НАТО. Они станут использоваться как самостоятельные системы. С-400 - это системы, которые будут устранять угрозы в наш адрес", - сказал он.

Калын вновь напомнил, что Анкара не намерена отказываться от С-400.

В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключении с Турцией контракта на поставку С-400 стоимостью $2,5 млрд. Договор подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля.

Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО. 17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении сообщил, что решение республики приобрести российские ЗРС делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Теги
ТурцияРоссия
Реклама на ТАСС
Украинский суд отпустил лидера Радикальной партии Олега Ляшко под поручительство
Бывший депутат Рады заявил, что будет обжаловать предъявление ему обвинения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС