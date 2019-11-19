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Сотрудник СНБ Виндман рассказал, что ему трижды предлагали возглавить Минобороны Украины

По его словам, это произошло на церемонии инаугурации Владимира Зеленского в Киеве

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Сотрудник Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Александер Виндман, родившийся в Киеве, рассказал во вторник, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк до своей отставки трижды предлагал ему стать украинским министром обороны. Виндман выступал на слушаниях в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США. Слушания проходят в рамках процедуры импичмента президента США республиканца Дональда Трампа, запущенной ранее демократами, которые на данном этапе контролируют Палату представителей.

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Сотрудник СНБ, семья которого переехала в США в 1979 году, когда ему было около четырех лет, отметил, что в мае присутствовал на инаугурации Владимира Зеленского в Киеве. Данилюк тогда ему предложил пост министра обороны страны. "Он сделал это предложение три раза", - сказал сотрудник СНБ. Отвечая на вопрос, по каким именно причинам к нему обращались с этим, Виндман сказал: "Я не знаю. Каждый раз я отказывал. По возвращении [в США] я уведомил свое начальство и соответствующие подразделения контрразведки об этом предложении", - сказал сотрудник СНБ.

"Я считаю, это было бы большой честью [стать министром обороны Украины]. Я американец, меня привезли сюда [в США] младенцем. Я немедленно отклонял все эти предложения, - заключил Виндман. - Это было довольно комично, когда меня просили рассмотреть предложение о том, чтобы стать министром обороны [Украины]. Я не оставлял дверь открытой [для этого предложения]".

Стенограмма под грифом секретно

Виндман также считает, что стенограмма июльского телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского специально была помещена в базу для особо секретных документов. Т

"Думаю, это было сделано намеренно, но еще раз, это предназначалось для того, чтобы избежать утечки данных", - заявил он на слушаниях. Виндман при этом отметил, что подобные действия не являются чем-то беспрецедентным. "Это не было беспрецедентно, иногда, если вы хотите ограничить доступ [к данным] <...>, вы помещаете их в защищенную систему", - пояснил он.

Мнение Виндмана расходится с точкой зрения бывшего старшего директора по России СНБ Тима Моррисона. На закрытых слушаниях в конце октября он заявлял, что рекомендовал советниками СНБ Джону Айзенбергу и Майклу Эллису ограничить доступ к данным об июльском телефонном разговоре, однако, по его словам, в базу для секретных документов стенограмма попала "по ошибке".

Июльский телефонный разговор Трампа с Зеленским вызвал скандал в Вашингтоне и стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты Трампа, он во время разговора пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Белый дом обнародовал стенограмму этой июльской беседы. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена. Минюст США не нашел в содержании разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.

Джозеф Байден сейчас входит в число наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.

Теги
СШАТрамп, ДональдЗеленский, Владимир Александрович
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