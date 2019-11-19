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Акции протеста во Франции

Профсоюзы Франции призвали полицейских присоединиться к акции протеста 5 декабря

Им рекомендовали закрыть комиссариаты и реагировать только на экстренные вызовы

ПАРИЖ, 19 ноября. /ТАСС/. Французские профсоюзы призвали полицейских поддержать массовую акцию протеста против проекта пенсионной реформы, которая запланирована во Франции 5 декабря. С соответствующими заявлениями выступили во вторник крупнейшие синдикаты страны - "Альянс" (Alliance), "Взаимодействие офицеров" (Synergie-Officiers) и "Юнса" (UNSA).

"Несмотря на 27 тысяч полицейских, вышедших на улицы 2 октября, нас продолжают игнорировать. Давайте 5 декабря заставим нас услышать, - говорится в заявлении "Альянса". - Мы призываем всех сотрудников полиции, а также полицейские синдикаты принять участие в массовом движении". Профсоюз рекомендовал полицейским "закрыть в этот день комиссариаты" и "реагировать исключительно в экстренных случаях".

"Это наш ультиматум. Мы довольно долго терпели, но этому пришел конец", - отметил представитель профсоюза.

С аналогичным призывами выступили и другие синдикаты, заявив, что "руководство МВД так и не учло требования своих сотрудников". Профсоюзы выступают за улучшение условий труда и повышение уровня жизни сотрудников полиции. Последняя манифестация полицейских, получившая название "Марш гнева", прошла во Франции в начале октября.

Ранее многие французские профсоюзы призвали провести 5 декабря массовую акцию протеста против проекта пенсионной реформы, разработанного правительством. Ожидается, что в манифестации примут участие железнодорожники, сотрудники авиакомпаний, студенты, преподаватели.

Теги
ФранцияАкции протеста во Франции
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