СМИ: Нетаньяху одобрил продвижение законопроекта об аннексии частей Западного берега

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил во вторник начало процедуры утверждения законопроекта, который распространит израильский суверенитет на части Западного берега реки Иордан. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post, отметив, что на такой шаг глава израильского кабинета пошел после того, как изменилась позиция США в отношении незаконности еврейских поселений на палестинских территориях.

Нетаньяху за неделю до состоявшихся 17 сентября парламентских выборов заявил, что в случае победы распространит израильский суверенитет на части Западного берега в районе Иорданской долины и северной оконечности Мертвого моря. Соответствующий законопроект начала готовить несколько недель назад депутат от возглавляемой премьером партии "Ликуд" Шаррен Хаскель, но после изменения позиции США по поселениям было решено ускорить продвижение документа, указывает газета. Хаскель призвала блок партий "Кахоль-Лаван" Бени Ганца и партию "Наш дом - Израиль" Авигдора Либермана поддержать усилия "Ликуд" по продвижению законопроекта об аннексии Иорданской долины "в свете единственного шанса, предоставляющегося Израилю" благодаря действиям нынешней вашингтонской администрации, приводит ее высказывания издание.

После выборов 17 сентября Нетаньяху не смог за отведенный ему 28-дневный срок сформировать правительственную коалицию, и это право перешло к Ганцу, чьи 28 дней на создание кабинета истекают в ночь со среды на четверг (01:00 мск 21 ноября). В случае, если и лидеру "Кахоль-Лаван" не удастся создать правительство, начнется предусмотренный законом период в 21 день, в течение которого любой из 120 депутатов Кнессета (парламента) сможет попытаться собрать подписи 61 парламентария, чтобы именно ему президент Реувен Ривлин поручил сформировать коалицию. Если кандидат появится, ему предоставят две недели на попытку, если нет, то вторые подряд повторные выборы в Израиле будут назначены через 90 дней после истечения трехнедельного срока. В связи с этим Хаскель попросила комиссию Кнессета, где должен пройти одобрение ее законопроект об аннексии Иорданской долины до его вынесения на утверждение парламентом, о применении к документу ускоренной процедуры рассмотрения, указывает The Jerusalem Post.

Как объявил в понедельник госсекретарь США Майкл Помпео, Вашингтон больше не считает, что еврейские поселения на Западном берегу Иордана нарушают международное право. В Израиле приветствовали данное решение, а представители палестинской стороны заявили, что администрация США не уполномочена отменять международные резолюции, касающиеся поселений. В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием прекратить поселенческую деятельность Израиля на оккупированных палестинских территориях. Израильская сторона тогда же заявила, что не будет выполнять положения этого документа.