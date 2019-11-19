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Акции протеста в Иране

Власти Ирана заверили, что отмена блокировки интернета начнется в ближайшие дни

Ограничение будет снято в тех провинциях, где нет угрозы использования Сети для подстрекательств, пояснили в правительстве страны

ТЕГЕРАН, 19 ноября. /ТАСС/. Ограничение доступа к интернету в Иране будет в ближайшие дни постепенно снято в тех провинциях, где нет угрозы его использования для подстрекательств к протестным акциям. Об этом во вторник заявил официальный представитель иранского правительства Али Рабии.

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"В некоторых провинциях, где появляется уверенность, что интернет не будет использован в злонамеренных целях, постепенно произойдет отмена [блокировки]", - цитирует его агентство ISNA. Представитель правительства не уточнил, когда именно и в каких регионах страны произойдет отказ от ограничения доступа к интернету.

По его словам, "естественно, что в этих условиях ряд организаций испытывает сложности в работе". "Мы стремимся решить эту проблему", - подчеркнул Рабии.

Теги
ИранАкции протеста в Иране
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