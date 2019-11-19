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Колумбия закроет все сухопутные границы из-за общенациональной забастовки

Эта мера будет действовать до 22 ноября

БОГОТА, 19 ноября. /ТАСС/. Власти Колумбии приняли решение закрыть сухопутную границу со всеми соседними странами с полуночи среды, 20 ноября, до 5 утра пятницы, 22 ноября, в связи с общенациональной забастовкой, которая состоится в четверг. Об этом во вторник сообщила колумбийская миграционная служба.

"Закрытие границы начинается сегодня в полночь и продлится до пяти утра пятницы, 22 ноября, - отмечается в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. - Решение распространяется на все сухопутные и речные границы с Бразилией, Венесуэлой, Перу и Эквадором. Данная мера предназначена для обеспечения полной безопасности во время манифестаций, которые будут проводиться в разных регионах страны в четверг, 21 ноября".

В ведомстве подчеркивают, что в пятницу "пограничные пункты будут усилены дополнительными сотрудниками миграционной службы".

В четверг, 21 ноября, по всей территории Колумбии ожидается проведение манифестаций и акций протеста. Граждане намерены высказать свое недовольство в отношении социальной и экономической политики администрации президента Ивана Дуке.

Теги
БразилияПеруКолумбияЭквадорВенесуэлаДуке, Иван
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