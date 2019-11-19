Румас: премьеры России и Белоруссии согласовали не менее 20 дорожных карт из 31

"Не менее 20 дорожных карт сегодня готовы к подписанию", - сообщил глава правительства Белоруссии.

Румас пояснил, что участники переговоров провели колоссальную работу. "Я приведу вам несколько цифр, - сказал он. - Всего 31 дорожная карта, включая более 700 мероприятий. Из них к сегодняшнему утру около 40 мероприятий по дорожным картам не были согласованны госорганами и в течение этих семи часов мы подробно прошлись по каждому из этих расхождений". По словам Румаса, не менее половины из этих несогласованных позиций удалось привести к консенсусу.

При этом белорусский премьер особо отметил, что "остались сложные вопросы, по которым не удалось найти сегодня развязку". "Но это не значит, что развязок по ним не существует, - подчеркнул он. - Мы дали дополнительные поручения госорганам проработать". Он привел в пример чувствительную для белорусской стороны дорожную карту по рынку газа. Изначально там было четыре неурегулированных вопроса, сейчас их осталось всего два. "Они сложные и, наверное, по ним главам государств будут предложены развязки", - предположил Румас.

Вместе с тем, премьер Белоруссии согласился с оценкой российского премьер-министра Дмитрия Медведева в том, что по итогам заседания Совета министров Союзного государства удалось продвинуться весьма значительно. "Мы четко понимаем, где у нас остались расхождения. Мы взяли примерно неделю срока, чтобы их еще раз обсудить и дальше этот пакет документов с разными позициями сторон будет внесен на рассмотрение глав государств", - заключил он.​​​​​

Сергей Румас поблагодарил российских коллег за работу, проделанную для достижения договоренностей по подготовке интеграционного процесса. "В целом договорно-правовая база белорусско-российского сотрудничества составляет более 300 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений. И они охватывают практически все направления двусторонних отношений", - сказал он.

"Предстоит принять важные решения в области формирования единого экономического пространства, в том числе развития финансово-кредитной, топливно-энергетической и транспортной системы. В обновленной союзной модели должна прослеживаться ориентированность интеграционных процессов на решение практических задач, в первую очередь в экономической сфере. Именно треку союзной интеграции на долгосрочную перспективу мы сегодня уделили основное внимание", - добавил он.

"Сегодня мы подвели итог соответствующей работы наших ведомств и я, уважаемый Дмитрий Анатольевич, хочу поблагодарить всех российских коллег, которые проделали такую большую работу, результатом которой явились сегодняшние договоренности. Мы действительно продвинулись на этом пути", - заключил Румас.