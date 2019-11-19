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Кризис на Украине

В Берлине считают, что урегулированию на Украине будет предшествовать сложная работа

Глава МИД Германии Хайко Маас также призвал Россию "выполнять согласованные договоренности"

БЕРЛИН, 19 ноября. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил о "чрезвычайно сложной работе", которую еще предстоит проделать ради мира на Украине. С таким заявлением он выступил во вторник в Киеве в ходе совместного с украинским коллегой Вадимом Пристайко брифинга. Слова немецкого министра приводят агентство DPA и Twitter ведомства.

"Однако мы хотим добиться этого (урегулирования ситуации - прим. ТАСС)", - сказал Маас. "Люди [на востоке Украины] нуждаются в настоящем перемирии", - добавил он.

"Нам нужно доверие, чтобы сделать следующие сложные шаги", - указал министр. Он также выступил с призывом к России "выполнять согласованные договоренности". По словам Мааса, Германия хочет быть "для Украины хорошим партнером".

Саммит "нормандской четверки", посвященный проблемам урегулирования украинского кризиса, запланирован на 9 декабря в Париже. В нем примут участие лидеры России, Германии, Франции и Украины.

Теги
УкраинаГерманияРоссияФранцияКризис на УкраинеМаас, ХайкоПристайко, Вадим Владимирович
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