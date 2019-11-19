Трамп назвал больными журналистов, сообщивших о его якобы сердечном приступе

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал больными тех, кто распространил слухи о том, что у него произошел сердечный приступ.

"Я был на медосмотре в субботу, - рассказал президент журналистами во вторник. - Вернулся, а жена спрашивает: "Дорогой, все в порядке? Они [СМИ] сообщили, что у тебя был сердечный приступ. Я спросил, почему у меня был сердечный приступ. "Потому что был в медицинском центре".

"Но я был там недолго. Там я навестил семью нашего раненого солдата, которого оперировали, - продолжил Трамп. - Я очень быстро вернулся домой, а меня встретили новостью: "Мы решили, что был приступ. CNN сообщила, что у вас может быть приступ и сильная боль в груди".

"Эти люди [журналисты] больные. Пресса в этой стране опасна, - отметил президент. - У нас нет свободы слова, у нас очень коррумпированные СМИ".

В субботу пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм сообщила, что американский лидер "в преддверии очень напряженного 2020 года" решил воспользоваться "свободными выходными в Вашингтоне, чтобы начать часть своего планового ежегодного медицинского обследования". Для этого он отправился в госпиталь имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. По итогам поездки Трампа в медицинское учреждение Гришэм отметила, что президент остается энергичным и на здоровье не жалуется.