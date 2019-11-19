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В "Слуге народа" не видят необходимости в референдуме о продаже земли

Проголосовав за Зеленского, 73% избирателей поддержали идею открытия рынка земли, заявил глава партии Александр Корниенко

КИЕВ, 19 ноября. /ТАСС/. Пропрезидентская партия "Слуга народа" не видит необходимости в проведении всеукраинского референдума по вопросу открытия рынка земель сельскохозяйственного назначения. Об этом во вторник заявил глава партии "Слуга народа", заместитель председателя одноименной фракции в Верховной раде Александр Корниенко в эфире телеканала "Наш".

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"В целом не нужен референдум [по земельному вопросу]", - заявил он. Корниенко выразил уверенность, что в этом вопросе большинство украинцев поддерживают позицию президента Украины Владимира Зеленского, который выступает за внедрение рынка земли. "73% [избирателей], поддержав [на выборах] Зеленского, поддержали идею открытия рынка земли", - убежден он.

Корниенко напомнил, что Рада уже приняла в первом чтении проект закон о рынке земли. Он сообщил, что при подготовке документа ко второму чтению в него будет внесена норма о том, что до момента проведения референдума для иностранцев будет закрыта возможность покупать землю на Украине.

В то же время глава "Слуги народа" считает, что "безотносительно земли Украине нужен закон о референдуме". Для этого, отметил он, депутаты Рады готовят пакет законопроектов о народовластии. "В пакете о народовластии есть инструменты о народной инициативе, и это народ оценит и будет пользоваться. Например, там есть законопроект об отзыве законов по народной инициативе - так называемое народное вето: если закон не понравился, можете организовать референдум о том, что он не устраивает и его нельзя народному совету снова принимать в течение, допустим, трех лет", - рассказал Корниенко.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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