Власти Австрии разместят отделение полиции в доме, где родился Гитлер

ВЕНА, 19 ноября. /ТАСС/. Власти Австрии приняли решение разместить отделение полиции в доме в городе Браунау-на-Инне (федеральная земля Верхняя Австрия), где родился лидер Третьего рейха Адольф Гитлер (1889-1945). Об этом сообщило во вторник австрийское Министерство внутренних дел.

МВД подчеркнуло, что выплатило бывшей владелице дома за экспроприацию в пользу государства отступные в размере €812 тыс. После этого Австрийская Республика должна была определить будущее назначение здания, провести его реконструкцию и не допустить его привязки к режиму национал-социализма.

В связи с этим МВД объявило о проведении тендера для архитекторов по всему ЕС, который выявит наилучший вариант для будущей перепланировки здания. "В результате перепланировки в здании будет размещено окружное управление полиции и полицейский участок Браунау-на-Инне. Конкурсные предложения должны содержать инновационную и функциональную концепцию для использования под эти нужды", - говорится в заявлении МВД.

Как объяснил министр внутренних дел Вольфганг Пешорн, "будущее использование этого дома под нужды полиции должно ясно продемонстрировать, что это здание никогда больше не будет напоминать о национал-социализме". Объявление результатов архитектурного конкурса ожидается в первой половине 2020 года.

Экспроприация дома

Лидер Третьего рейха Адольф Гитлер был австрийцем и родился в деревне Рансхофен, которая со временем вошла в состав города Браунау-на-Инне. До 1965 года в этом трехэтажном здании постройки XVII века располагалась библиотека, затем некоторое время - отделение банка и школа. С 1977 и вплоть до 2011 года в нем находились мастерские и приют для людей с ограниченными возможностями.

Летом 2016 года правительство Австрии решило изъять в свою собственность дом в Браунау-на-Инне, но для этого потребовалось принять соответствующий закон, потому что собственница отказывалась отдать его в пользу государства. Национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии принял "Федеральный закон об экспроприации недвижимости по адресу: Зальцбургер Форштадт, дом 15, в городе Браунау-на-Инне" (дом, где родился Гитлер), который вступил в силу в 2017 году.

С тех пор власти и бывшая владелица дома через суд пытались урегулировать спор о размере компенсации за отчуждение в пользу государства этой исторической постройки XVII века. МВД как представитель Австрийской Республики после выплаты отступных должно было принять решение о будущей судьбе здания, чтобы воспрепятствовать его превращению в памятное место о режиме национал-социализма.