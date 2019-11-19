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Трамп: США увеличат контингент в Саудовской Аравии до трех тыс. военных в ближайшие недели

Дополнительные силы включают в себя радары и ракетные системы, сообщил американский лидер

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты в ближайшие недели развернут дополнительные вооружения в Саудовской Аравии, численность персонала при этом составит три тысячи человек. Об этом говорится в опубликованном во вторник письме американского лидера Дональда Трампа в адрес спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

"Дополнительные силы решено развернуть в Саудовской Аравии, включая радары и ракетные системы для наращивания обороны против воздушных и ракетных угроз в регионе, экспедиционное авиакрыло для поддержки операций американских истребителей и два эскадрона истребителей, - отмечается в тексте. - Первая часть данных сил уже прибыла в Саудовскую Аравию, остальные прибудут в ближайшие недели. Вместе с этим численность американских военнослужащих составит приблизительно три тысячи человек".​​​​​

Теги
СШАСаудовская АравияТрамп, Дональд
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