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Акции протеста в Иране

Духовный лидер Ирана заявил об отступлении "врагов страны", участвовавших в протестах

Али Хаменеи отметил, что события последних дней касались вопроса мира
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ТЕГЕРАН, 19 ноября. /ТАСС/. Власти Ирана в ходе событий последних дней заставили отступить врагов, которые угрожали безопасности страны. С таким заявлением во вторник выступил руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи.

"Наши друзья и противники должны понимать, что в ходе событий последних дней, которые угрожали безопасности (страны), мы заставили врагов отступить", - цитирует его агентство IRNA. Али Хаменеи подчеркнул, что "эти события не просто затрагивали общество, но касались вопроса мира в Иране".

Теги
ИранХаменеи, АлиАкции протеста в Иране
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