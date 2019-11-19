Духовный лидер Ирана заявил об отступлении "врагов страны", участвовавших в протестах

ТЕГЕРАН, 19 ноября. /ТАСС/. Власти Ирана в ходе событий последних дней заставили отступить врагов, которые угрожали безопасности страны. С таким заявлением во вторник выступил руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи.

"Наши друзья и противники должны понимать, что в ходе событий последних дней, которые угрожали безопасности (страны), мы заставили врагов отступить", - цитирует его агентство IRNA. Али Хаменеи подчеркнул, что "эти события не просто затрагивали общество, но касались вопроса мира в Иране".