Премьер Молдавии обсудит в Москве инициативу Шойгу о вывозе боеприпасов из Приднестровья

КИШИНЕВ, 20 ноября. /ТАСС/. Премьер Молдавии Ион Кику в ходе предстоящего в среду визита в Москву намерен обсудить инициативу министра обороны РФ Сергея Шойгу об утилизации и вывозе российских боеприпасов из непризнанного Приднестровья. Об этом он заявил во вторник в ходе брифинга в правительстве.

"Нам известно об инициативе России по началу утилизации вооружения и боеприпасов, хранящихся на складах в селе Колбасна на левом берегу Днестра. Завтра мы детально обсудим эту инициативу, чтобы уточнить технические моменты и начать договариваться с партнерами Молдавии о механизме их быстрого и безопасного вывоза", - отметил премьер. По его словам, программа утвержденного на прошлой неделе кабинета министров предусматривает активизацию переговоров по Приднестровью.

"Приднестровское урегулирование является одним из основных приоритетов правительства. Мы намерены продолжить проекты по укреплению доверия между двумя берегами Днестра, а также переговоры по окончательному урегулированию конфликта. Считаем, что наиболее подходящей для этого платформой является формат "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС)", - отметил Кику.

На складах бывшей 14-й армии в окрестностях села Колбасна хранится около 20 тыс. т боеприпасов, которые складировались там в процессе вывода советских военных из европейских стран. На состоявшейся в августе в Кишиневе встрече с президентом Молдавии Игорем Додоном Шойгу предложил начать процесс утилизации этих боеприпасов. Заинтересованность в участии в процессе выразили США, а также ОБСЕ, которая предложила Кишиневу экспертную помощь для оценки технического состояния складов.

Охрану складов в Колбасне осуществляет Оперативная группа российских войск в Приднестровье, которая также помогает проводить миротворческую операцию на Днестре. Вывоз и утилизация боеприпасов начались в 2003 году, однако процесс был заблокирован приднестровскими властями в 2004 году после обострения отношений между двумя берегами Днестра.