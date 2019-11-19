Лидер республиканцев в Сенате Конгресса США назвал немыслимым импичмент Трампа

ТАСС, 20 ноября. Лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл выразил уверенность, что сенаторы не смогут собрать достаточного количества голосов для того, чтобы импичмент президента США республиканца Дональда Трампа состоялся. Об этом он заявил журналистам во вторник на фоне проведения слушаний в рамках процедуры импичмента, запущенной ранее демократами, которые на данном этапе контролируют Палату представителей.

В случае утверждения обвинения в отношении американского лидера полным составом нижней палаты верховного законодательного органа соответствующие документы должны быть переданы в Сенат Конгресса, где процедура превращается в судебный процесс. Палата представителей на нем фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль членов суда присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67).

По этой причине при текущем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала 2019 года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100. "Для меня немыслимым представляется то, что [в Сенате] удастся набрать 67 голосов для того, чтобы сместить президента со своего поста", - приводит агентство Reuters слова Макконнелла.

Процедура импичмента главы государства инициировалась в истории США всего три раза. Этими президентами были Эндрю Джонсон (в 1868 году), Ричард Никсон (в 1974 году) и Билл Клинтон (в 1998-1999 годах). Однако Джонсон и Клинтон были оправданы верхней палатой Конгресса. Никсон же подал в отставку еще до начала слушаний.