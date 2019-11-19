CBC: новым главой МИД Канады станет Франсуа-Филипп Шампань

ОТТАВА, 19 ноября. /ТАСС/. Новым министром иностранных дел Канады будет назначен член канадского парламента Франсуа-Филипп Шампань. Об этом во вторник сообщил телеканал CBC.

Шампань ранее занимал несколько министерских постов в правительстве премьер-министра Джастина Трюдо. В частности, он был министром международной торговли и министром инфраструктуры и сообществ.

Ранее сообщалось, что и.о. главы МИД страны Христя Фриланд может возглавить создаваемое Министерство межправительственных дел Канады, которое будет заниматься решением внутренних проблем страны. Новое ведомство создается с учетом итогов прошедших парламентских выборов, на которых правящая Либеральная партия Трюдо одержала победу, но не смогла получить большинство голосов избирателей, полностью потеряв поддержку жителей западной Канады. Задачей нового министерства станет "восстановление национального единства" путем решения внутренних канадских проблем.

При этом, чтобы перевод Фриланд с поста министра иностранных дел, который неофициально считается вторым по значимости после должности премьер-министра, не считался понижением в карьерной лестнице, также предлагается ввести для нее новую должность - заместителя премьер-министра по внутренним делам.

Либеральная партия Канады 21 октября выиграла парламентские выборы, получив 157 из 338 возможных мандатов. Для формирования правительства большинства либералам необходимо было 170 мандатов. Трюдо объявит состав нового правительства 20 ноября. На данный момент члены его бывшего кабмина являются исполняющими обязанности на должностях руководителей министерств.

Фриланд, имеющая по материнской линии украинские корни, придерживается антироссийской политики в связи с воссоединением Крыма с РФ. Она была назначена на должность главы канадского МИД в январе 2017 года.