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Brexit

Джонсон и Корбин в теледебатах не сошлись во мнениях по теме Brexit

Действующий британский премьер и лидер лейбористов рассказали о своих позициях по вопросу выхода страны из ЕС

ЛОНДОН, 20 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон и лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин высказали противоположные точки зрения на процесс выхода страны из состава ЕС. Во время проходящих во вторник в эфире телеканала ITV дебатов Джонсон заверил, что Brexit состоится до 31 января 2020 года, а Корбин пообещал провести новый референдум по теме "развода" с ЕС.

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"Мы выйдем из ЕС 31 января, потому что у нас есть хорошая сделка. Вся страна выйдет полностью как единое целое и будет заключать торговые сделки по всему миру, в том числе и Северная Ирландия", - сказал Джонсон. При этом он вновь обвинил оппонента в том, что тот до сих пор открыто не обозначил, выступает ли он за Brexit или против. Премьер также заявил, что лейбористы не приводят детали той сделки с Брюсселем, которую они хотели бы достигнуть.

В ответ на это Корбин повторил не раз высказанный план, который он намерен воплотить в жизнь в случае прихода к власти в результате досрочных парламентских выборов, намеченных на 12 декабря. "Мы за три месяца согласуем новую сделку с ЕС и в течение шести месяцев вынесем эту сделку на суд народа", - сказал Корбин. Он раскритиковал нынешние договоренности с Брюсселем, а также сказал, что согласование нового торгового соглашения с США после Brexit потребует как минимум семь лет, а само оно войдет в противоречие с будущим торговым соглашением с ЕС.

Теги
СШАВеликобританияИрландияBrexitКорбин, ДжеремиДжонсон, Борис
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