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Кризис на Украине

Медведчук: встреча Путина и Зеленского назрела и необходима для Украины

Есть вопрос и предмет для "выяснения отношений по многим сегодняшним ситуациям", отметил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа"

КИЕВ, 20 ноября. /ТАСС/. Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной рады Виктор Медведчук считает, что встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским необходима и она в интересах украинского государства.

"Такая встреча была бы очень нужна и необходима, в первую очередь для Украины, а не для России, - заявил он в эфире телеканала "112 Украина". - Поэтому, если есть предмет для этой встречи, а я считаю, что он есть, именно исходя из интересов Украины, то такая встреча должна состояться. Или на полях встречи в нормандском формате, или вообще отдельно, как это предлагалось, но такая встреча назрела, и она необходима. Необходима в первую очередь для нашей страны".

Медведчук подчеркнул, что Путину и Зеленскому необходимо обсудить многие вопросы. "Есть предмет для разговоров, для дискуссий, есть вопрос и предмет для выяснения отношений по многим сегодняшним ситуациям, сложившимся между Украиной и Россией", - отметил он.

Саммит "нормандской четверки", посвященный проблемам урегулирования украинского кризиса, состоится 9 декабря в Париже. В нем примут участие президент РФ Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Теги
Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичУкраинаГерманияРоссияФранцияКризис на УкраинеМакрон, ЭмманюэльЗеленский, Владимир Александрович
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