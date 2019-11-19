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СМИ: шесть демонстрантов получили ранения в стычках с полицией в центре Бейрута

Сотрудники полиции задержали 11 человек

БЕЙРУТ, 20 ноября. /ТАСС/. Не менее шести демонстрантов получили ранения в ходе вспыхнувших в ночные часы столкновений в центре Бейрута между полицейскими подразделениями по борьбе с беспорядками и участниками протестного движения. Об этом сообщил в среду портал El Nashra. По его сведениям, полицейские задержали 11 человек, которые вели себя агрессивно и нападали на сотрудников правоохранительных органов на площади Риада Сольха.

Причиной инцидента стала попытка группы молодежи прорваться к правительственному дворцу через ряды колючей проволоки.

Во вторник демонстранты сорвали проведение парламентской сессии во дворце палаты депутатов на соседней площади Пляс Этуаль. Участники акций протеста мешали проезду машин ко дворцу. В результате заседание палаты было отложено на неопределенный срок по причине отсутствия необходимого кворума.

Волна массовых акций протеста началась в Ливане 17 октября и привела к отставке коалиционного правительства во главе с Саадом Харири, который исполняет сейчас обязанности премьер-министра.

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Ливан
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