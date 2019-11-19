Помощник Пенса заявил, что не слышал ничего неприемлемого в разговоре Трампа с Зеленским

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Помощник по нацбезопасности вице-президента США Майкла Пенса Кит Келлогг, присутствовавший при июльском телефонном звонке президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, не слышал в нем ничего, что вызвало бы у него беспокойство. Его заявление распространила во вторник пресс-служба вице-президента США.

"Я присутствовал при телефонном звонке президента Дональда Трампа и президента Зеленского, - сказал Келлогг. - Я не слышал ничего неправильного или неприемлемого во время этого звонка. Ничего не вызывало и не вызывает у меня беспокойство".

Он является непосредственным начальником помощницы вице-президента Дженнифер Уильямс, которая во вторник давала показания на слушаниях в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США, проводимых в рамках процедуры импичмента. "Уильямс тоже присутствовала при звонке и, как она рассказала на слушаниях, ни разу не выражала мне как ее непосредственному начальнику никакого личного или профессионального беспокойства относительно звонка", - отметил помощник Пенса. Он добавил, что Уильямс также не жаловалась на содержание разговора и другим сотрудникам аппарата вице-президента.

Ранее помощница Пенса на слушаниях заявила, что сочла необычным июльский телефонный разговор Трампа с Зеленским, потому что в нем, по ее мнению, затрагивались внутриполитические вопросы. На закрытых слушаниях в начале ноября Уильямс назвала телефонную беседу Трампа с Зеленским не только необычной, но и "неподобающей". Об этом стало известно в выходные дни, когда была опубликована их стенограмма. Трамп раскритиковал Уильямс за эти слова и посоветовал ей "прочитать обе расшифровки разговоров между президентами, а также посмотреть недавно сделанное Украиной заявление".

Июльский телефонный разговор президентов США и Украины стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как считают политические оппоненты Трампа, он пытался убедить собеседника начать разбирательство по поводу деятельности Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена - на Украине в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Джозеф Байден сейчас входит в число наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, нынешний хозяин Белого дома, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в желании переизбраться на второй срок.