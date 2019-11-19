Сенат Боливии назначил новое заседание для обсуждения созыва выборов президента

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 ноября. /ТАСС/. Палата сенаторов парламента Боливии проведет в среду заседание для обсуждения законопроекта о созыве выборов. Об этом сообщила во вторник председатель палаты Ева Копа.

Почему никто пока не смог успокоить волнения в этой стране

Боливия без Моралеса. Почему никто пока не смог успокоить волнения в этой стране

"Законодатели нацелены на проведение выборов, поэтому на завтра мы созываем заседание в Палате сенаторов, чтобы заняться предварительным законопроектом для созыва новых выборов как можно быстрее", - приводит ее слова газета El Deber.

Копа также призвала военных "вернуться в свои части, чтобы избежать нового кровопролития". Ранее спикер Палаты сенаторов отменила заседание парламента на фоне протестов, сопровождающихся столкновениями, "чтобы способствовать созданию обстановки, способствующей установлению диалога и умиротворению ситуации в стране".

В Боливии 20 октября состоялись президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, победу на них одержал занимавший на тот момент пост президента Эво Моралес. Его главный соперник Карлос Меса заявил, что не признает это решение. После оглашения результатов волеизъявления противники Моралеса организовали акции протеста, в стране начались беспорядки.

Армия, оппозиция и профсоюзы потребовали от президента уйти в отставку. Моралес объявил о ней 10 ноября, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Его примеру последовали вице-президент Альваро Гарсиа Линера, а также несколько министров и ряд парламентариев.

Моралес 12 ноября прибыл в Мексику, где ему было предоставлено политическое убежище. Позднее в тот же день второй вице-спикер Палаты сенаторов парламента Боливии Жанин Аньес объявила, что берет на себя исполнение обязанностей президента. Сторонники Моралеса не признают ее полномочий.