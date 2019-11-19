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Начало процедуры импичмента Трампа

Волкер заявил, что Зеленский не выражал тревогу насчет содержания беседы в июле с Трампом

Бывший спецпредставитель США по Украине отметил, что украинский лидер, напротив, "очень позитивно воспринял этот телефонный разговор"

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский не выражал никакой обеспокоенности по поводу содержания июльского телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщил во вторник бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Он выступил в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США на слушаниях в рамках процедуры импичмента республиканца Трампа, инициированной ранее Демократической партией.

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Отвечая на вопросы юриста Республиканской партии Стива Кэстора, Волкер отверг предположения о том, что Зеленский после беседы с Трампом, состоявшейся 25 июля, мог быть встревожен услышанным от главы администрации США. "Да, у нас [с Зеленским] была встреча на следующий день после телефонного звонка - 26-го [июля]", - сказал Волкер, когда ему напомнил об этом Кэстор. На вопрос, выражал ли Зеленский тревогу по поводу "требований со стороны президента Трампа", отставной американский дипломат ответил "нет". "Я такого не помню", - заявил Волкер. Согласно изложенной им информации, картина была совершенно иной. "Он (Зеленский - прим. ТАСС) очень позитивно воспринял этот телефонный разговор. Не припоминаю, чтобы он говорил что-либо о "требованиях". Он был в очень приподнятом настроении после этой телефонной беседы", - подчеркнул Волкер.

Он также подтвердил, что, по его мнению, действия Трампа и Вашингтона в целом в отношении нынешнего руководства в Киеве нельзя считать взяточничеством. Между тем спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси 14 ноября утверждала, что расследование в рамках процедуры импичмента "подтвердили факты взяточничества". "Я никогда не был вовлечен в какие-либо ситуации, которые бы я посчитал взяточничеством. Или вымогательством", - сказал на этот счет Волкер.

Вокруг июльского разговора Трампа с Зеленским разразился скандал. Именно содержание этой беседы стало в итоге поводом для начала процедуры импичмента в отношении главы американской администрации. Как считают политические оппоненты нынешнего американского лидера, Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным соперником Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева во внутриполитической борьбе.

Теги
УкраинаСШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдЗеленский, Владимир АлександровичНачало процедуры импичмента Трампа
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