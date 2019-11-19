Волкер заявил, что Зеленский не выражал тревогу насчет содержания беседы в июле с Трампом

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский не выражал никакой обеспокоенности по поводу содержания июльского телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщил во вторник бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Он выступил в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США на слушаниях в рамках процедуры импичмента республиканца Трампа, инициированной ранее Демократической партией.

Отвечая на вопросы юриста Республиканской партии Стива Кэстора, Волкер отверг предположения о том, что Зеленский после беседы с Трампом, состоявшейся 25 июля, мог быть встревожен услышанным от главы администрации США. "Да, у нас [с Зеленским] была встреча на следующий день после телефонного звонка - 26-го [июля]", - сказал Волкер, когда ему напомнил об этом Кэстор. На вопрос, выражал ли Зеленский тревогу по поводу "требований со стороны президента Трампа", отставной американский дипломат ответил "нет". "Я такого не помню", - заявил Волкер. Согласно изложенной им информации, картина была совершенно иной. "Он (Зеленский - прим. ТАСС) очень позитивно воспринял этот телефонный разговор. Не припоминаю, чтобы он говорил что-либо о "требованиях". Он был в очень приподнятом настроении после этой телефонной беседы", - подчеркнул Волкер.

Он также подтвердил, что, по его мнению, действия Трампа и Вашингтона в целом в отношении нынешнего руководства в Киеве нельзя считать взяточничеством. Между тем спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси 14 ноября утверждала, что расследование в рамках процедуры импичмента "подтвердили факты взяточничества". "Я никогда не был вовлечен в какие-либо ситуации, которые бы я посчитал взяточничеством. Или вымогательством", - сказал на этот счет Волкер.

Вокруг июльского разговора Трампа с Зеленским разразился скандал. Именно содержание этой беседы стало в итоге поводом для начала процедуры импичмента в отношении главы американской администрации. Как считают политические оппоненты нынешнего американского лидера, Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным соперником Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева во внутриполитической борьбе.