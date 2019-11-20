СМИ: президент Бразилии вышел из партии и может возглавить собственную

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 ноября. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару во вторник написал заявление о выходе из Социал-либеральной партии (PSL) и готовится вступить в новое политическое движение. Об этом сообщила газета Globo со ссылкой на адвоката политика Адмара Гонзагу.

"Сегодня президент покидает PSL. В четверг проведем учредительный съезд [новой] партии", - приводит газета слова представителя Болсонару. Вместе с тем, решение относительно того, кто возглавит новое движение, получившее название "Альянс за Бразилию", пока не принято. Не исключено, что лидером партии станет президент или один из его сыновей, также покинувших ряды PSL.

Для регистрации нового общественно-политического движения Болсонару необходимо собрать подписи около 500 тыс. сторонников из девяти штатов страны, которые затем вместе с уставными документами должны пройти проверку в ЦИК. Для участия в предстоящих в Бразилии 4 октября 2020 года выборах муниципальных властей (мэров, вице-мэров и муниципальных депутатов) данные процедуры необходимо завершить до 4 апреля.

12 ноября Болсонару объявил о предстоящем выходе из PSL и анонсировал создание новой собственной политической организации. На настоящий момент 25 членов бывшей партии президента заявили о готовности вступить в ряды нового общественного объединения, которое будет выступать с консервативных позиций и, по словам сына президента, федерального депутата Эдуарду Болсонару, отстаивать "христианские и моральные ценности".

Ранее в октябре лидер теперь уже бывшей партии президента Лусиану Бивар стал фигурантом уголовного дела о коррупции. В его доме и офисах политического движения прошли обыски. Этому событию предшествовала заочная полемика между Болсонару и Биваром.